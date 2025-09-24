A Fazenda: Carol Lekker, Fernando, Dudu Camargo e Gabily estão na 1ª roça

A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) começou a ser formada na noite de terça-feira. Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo ou Gabily vai amargar o título de primeiro eliminado do reality rural. Hoje, três deles disputarão a Prova do Fazendeiro e quem vencer escapa da votação popular. Quem você quer que vença o chapéu?

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 5 votos 60,00% Dudu Camargo 40,00% Gabily Fabiano Moraes Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5 votos

Indicação do fazendeiro

A Fazenda 17: Rayane é a fazendeira Imagem: Reprodução/RecordTV

Rayane Figliuzzi, a primeira fazendeira da edição, indicou Carol Lekker— que entrou na disputa pelo prêmio milionário através da dinâmica dos infiltrados.

Vejo também que ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa. Como ela disse, o cachê do programa foi inferior a passagem aérea e esse ar soberbo dela acaba me incomodando. Ela é muito extremo e quer se aparecer o tempo inteiro.

Rayane Figliuzi

Poderes da chama

A Fazenda 17: Martina ganhou dois poderes na roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

Martina, detentora dos poderes, entregou o poder laranja para Gabily. Com ele, a peoa precisou escolher três, entre os quatro imunes da votação, para não votarem. Will, Mesquita e Valério foram os escolhidos.

Com o poder branco, Martina escolheu Fabiano Moraes para ter os votos recebidos com peso dois.

Quem votou em quem

Toninho Tornado votou em Duda Wendling;

Gabily votou em Duda Wendling;

Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;

Renata Müller votou em Fabiano Moraes;

Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;

Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;

Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;

Carol Lekker votou em Maria Caporusso;

Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;

Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;

Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;

Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;

Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;

Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;

Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;

Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;

Matheus Martins votou em Thamiris Assis;

Duda Wendling votou Maria Caporusso;

Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;

Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;

Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;

Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.

Com 16 votos, Fabiano ocupou o segundo lugar na roça.

A Fazenda 17: Fabiano Moraes foi o mais votado Imagem: Reprodução/RecordPlus

Puxada da baia e resta um

Fabiano, por ser o segundo peão na roça, puxou Dudu Camargo— que estava na baia, para o terceiro banco da roça. O jornalista deu início ao resta um, onde Gabily sobrou. Para encerrar, a peoa vetou Carol Lekker de fazer a prova.