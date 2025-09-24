Topo

A Fazenda: Carol Lekker, Fabiano e Gabily estão na 1ª roça

A primeira roça de A Fazenda 17 (Record) está formada com Carol Lekker, Fabiano Moraes ou Gabily. Já Dudu Camargo escapou da primeira berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro. Quem você quer que fique no programa?

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 4 votos
Ver resultado parcial

Como a primeira roça foi formada?

Indicação do fazendeiro

Rayane Figliuzzi, a primeira fazendeira da edição, indicou Carol Lekker— que entrou na disputa pelo prêmio milionário através da dinâmica dos infiltrados.

Vejo também que ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa. Como ela disse, o cachê do programa foi inferior a passagem aérea e esse ar soberbo dela acaba me incomodando. Ela é muito extremo e quer se aparecer o tempo inteiro.
Rayane Figliuzi

Poderes da chama

Martina, detentora dos poderes, entregou o poder laranja para Gabily. Com ele, a peoa precisou escolher três, entre os quatro imunes da votação, para não votarem. Will, Mesquita e Valério foram os escolhidos.

Com o poder branco, Martina escolheu Fabiano Moraes para ter os votos recebidos com peso dois.

Quem votou em quem

  • Toninho Tornado votou em Duda Wendling;
  • Gabily votou em Duda Wendling;
  • Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;
  • Renata Müller votou em Fabiano Moraes;
  • Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;
  • Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;
  • Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;
  • Carol Lekker votou em Maria Caporusso;
  • Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;
  • Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;
  • Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;
  • Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;
  • Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;
  • Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;
  • Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;
  • Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;
  • Matheus Martins votou em Thamiris Assis;
  • Duda Wendling votou Maria Caporusso;
  • Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;
  • Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;
  • Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;
  • Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.

Com 16 votos, Fabiano foi o mais votado e ocupou o segundo banco da roça.

Puxada da baia e resta um

Fabiano, por ser o segundo peão na roça, puxou Dudu Camargo— que estava na baia, para o terceiro banco da roça. O jornalista deu início ao resta um, onde Gabily sobrou. Para encerrar, a peoa vetou Carol Lekker de fazer a Prova do Fazendeiro.

