Ex de Zezé Di Camargo abre franquia de pizza nos EUA

Zilu Camargo anuncia que abrirá pizzaria em Orlando, EUA. - Reprodução/Instagram
Zilu Camargo anuncia que abrirá pizzaria em Orlando, EUA. Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 15h45

Zilu Camargo, 67, ex-esposa de Zezé Di Camargo, anunciou que está se aventurando em um novo empreendimento em Orlando, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A empresária vai abrir uma franquia da renomada pizzaria Cuca Libre, originalmente de Belo Horizonte. O projeto é conduzido em sociedade com o empresário Jackson Costa. "Estou muito feliz em entrar como sócia ao lado do Jackson para trazer a Cuca Libre para Orlando, unindo tradição, sabor e a experiência única de um restaurante que já conquistou tantas pessoas", afirmou Zilu em entrevista ao Feed TV.

Residente na Flórida desde 2019, Zilu divide sua rotina entre Miami e o Brasil. A mãe de Wanessa Camargo demonstrou entusiasmo. "Mal posso esperar para receber os clientes nesse novo espaço e compartilhar o que a Cuca Libre tem de melhor", acrescentou.

Para celebrar o anúncio, a empresária organizou um evento intimista em sua residência. Ela reuniu amigos próximos, como o ator Paulo Goulart Filho, acompanhado de sua esposa Katia Salomão, e a designer de interiores Juju di Casa.

