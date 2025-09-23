Ao vivo em A Fazenda, Wallas acusa Yoná de assédio: 'Uma vergonha'

Durante a formação da primeira roça de A Fazenda 2025 (Record), Wallas acusou Yoná de assédio.

O que aconteceu

Ao dar seu voto em Yoná, Wallas apontou que ela o assediou. "Essa mulher me assediou em um reality. Por muito menos, eu tenho a convicção, que nem aqui eu estaria. Por muito menos que eu fizesse com ela eu estaria preso nesse momento. Se já não bastasse ela me assediar, ainda teve o cinismo de me acusar de algo que ela fez."

Nesse momento, Yoná, você foi uma vergonha pra todas as mulheres em casa que passam por abuso sexual e ficam caladas por medo de não serem ouvidas . Wallas

Wallas finalizou. "Enquanto existir mulheres irresponsáveis como você, vai continuar acontecendo isso. O que é seu está guardado."

Durante uma treta na última semana, Yoná mostrou os seios para o cantor durante uma treta.