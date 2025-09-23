Topo

Virginia revela propósito de ficar sem açúcar e celular aos domingos

Virginia contou aos seguidores que cortou açúcar da alimentação - Thiago Duran/BrazilNews
Virginia contou aos seguidores que cortou açúcar da alimentação
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 13h39

Virginia Fonseca, 26, revelou novos hábitos. A influenciadora contou hoje aos seguidores que decidiu cortar o consumo de açúcar e se afastar do celular aos domingos.

A apresentadora explicou que as novas medidas se somam às restrições que já vinha praticando, como não incluir arroz em sua alimentação.

Comecei um propósito que agora vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Eu não sei o que eu vou arrumar. Vai ser muito difícil para mim, dos dois. Pensa, eu já tô de propósito para não comer arroz e beber álcool, e agora vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular no domingo. Socorro, Deus.
A decisão vem após ela já ter surpreendido os seguidores ao anunciar que estava suspendo o consumo de bebidas alcoólicas. "Galera, para quem está achando que eu estou bebendo, zero álcool, tá amor? Até o Natal, acredite se quiser", disse em uma publicação recente.

