Viih Tube sobre tomar suplemento para aumentar libido: 'Não queria namorar'

Viih Tube, 25, contou que tomou um suplemento alimentar para aumentar sua libido.

O que aconteceu

A ex-BBB revelou que ficou cansada no puerpério e não tinha disposição para nada. "Não queria namorar, não queria nem acordar. Estava sem disposição para nada. E a gente também sente, é ruim você sempre estar arrastada. Me recomendaram um [suplemento] e comecei a usar. Ele é realmente muito bom, me deu muita disposição e libido", disse ontem nos stories do Instagram.

De acordo com a influencer, o suplemento ajudou até em sua viagem a dois com Eliezer. "Me ajudou muito, na viagem foi ótimo, porque consegui ter disposição, libido para 10 dias só eu e o Eli, tranquilamente", ressaltou.

Viih Tube ainda destacou a importância de viajar só com o marido. "Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos. E para eles não estarem, é isso: tem que dedicar uma viagem, uma saída só de vocês, um date", indicou.