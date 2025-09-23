Topo

'Vale Tudo' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Raquel (Taís Araujo) em "Vale Tudo"
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
23/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

