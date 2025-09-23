'Vale Tudo': a troca de mensagens que marca começo da virada de Freitas

Nesta terça (23), Freitas, personagem de Luís Lobianco, terá destaque em uma cena com Eugênio (Luís Salém) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Freitas troca mensagens com Eugênio em cenas que vão ao ar hoje (23). Já nos próximos capítulos, Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio, que, sem desconfiar de nada, comenta que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia.

A Eugênio, Freitas expressa sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Incentivado por Mário Sérgio, ele diz que pensa em abrir uma pousada no Nordeste com o mordomo, usando a quantia roubada.

No capítulo do dia 29, Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio. É o local onde o funcionário guarda o dinheiro que desviado da TCA, marcando a grande reviravolta na vida do braço direito de Marco Aurélio, algo que não ocorreu na primeira versão.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.