'Vale Tudo': a troca de mensagens que marca começo da virada de Freitas

Freitas (Luis Lobianco) em Vale Tudo - Reprodução/Globo
Freitas (Luis Lobianco) em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 16h17

Nesta terça (23), Freitas, personagem de Luís Lobianco, terá destaque em uma cena com Eugênio (Luís Salém) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Freitas troca mensagens com Eugênio em cenas que vão ao ar hoje (23). Já nos próximos capítulos, Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio, que, sem desconfiar de nada, comenta que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia.

A Eugênio, Freitas expressa sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Incentivado por Mário Sérgio, ele diz que pensa em abrir uma pousada no Nordeste com o mordomo, usando a quantia roubada.

No capítulo do dia 29, Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio. É o local onde o funcionário guarda o dinheiro que desviado da TCA, marcando a grande reviravolta na vida do braço direito de Marco Aurélio, algo que não ocorreu na primeira versão.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

