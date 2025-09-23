Topo

Ator de 'Ted' aconselha personagem: 'É legal, mas para de fumar maconha'

"The Traitors", "Chicago Med" e "Ted" estão entre as novidade da Universal+ Imagem: Reprodução e Divulgação
A Universal+ anunciou os conteúdos inéditos que vão agitar o streaming nos próximos meses. Splash conversou com atores e uma estrela de reality show presentes nas principais novidades da plataforma.

Dolores Catania, participante de "The Traitors", acredita que o reality foi "a melhor experiência surpresa" de sua vida. Gravado no Castelo de Ardross, na Escócia, 21 participantes precisam provar sua lealdade e sagacidade para fugir do título de "assassino". A 3ª temporada do programa traz personalidades conhecidas de outros realities, como Bob The Drag Queen, de RuPaul's Drag Race, e a própria Dolores, conhecida por The Real Housewives of New York.

Quando você chega nesse castelo na Escócia, fica isolada do resto do mundo [...] Você vê como as pessoas cedem à pressão [...] É um retrato da natureza humana [...] Fui meio sem saber no que estava entrando e não tentei jogar, apenas sobreviver Dolores Catania

Outro destaque é "Chicago Med" e, para a atriz Jessy Schram, é "incrível" poder gravar uma série em sua cidade natal. Schram interpreta a Dra. Hannah Asher no programa, que acompanha a equipe médica do Gaffney Chicago Medical Center nos desafios diários para tratar seus pacientes.

Hannah é diferente do que normalmente vemos em séries procedurais. Ela tem muitas nuances, com seu vício, interesse amoroso e por ser uma cirurgiã de alto escalão [...] O que os espectadores mais me dizem [sobre sua representação] é que ela não está apenas tentando sobreviver, ela também prospera Jessy Schram sobre sua personagem

Max Burkholder disse que contracenar com o urso de pelúcia é "estranho", no programa que expande o universo dos filmes "Ted". A série é um prelúdio dos filmes estrelados por Mark Wahlberg. O ator falou sobre atuar com algo que não está vendo: "Você se acostuma, depois de semanas começa a alucinar. Eu sei o quão alto ele é, onde estão seus olhos e tudo mais... É estranho, mas ajuda que o Seth [dublador do Ted] está fazendo a voz nas gravações."

Para de fumar tanta maconha. Sei que é legal, eu também fazia isso quando estava no ensino médio. É divertido, mas vamos lá, cara, isso tem um efeito conselho que Max Burkholder daria ao protagonista

