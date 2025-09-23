Topo

Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Gésio Amadeu nos bastidores de 'Velho Chico' (2016); ator interpretou Damião em 'Terra Nostra' (1999) Imagem: Divulgação/Globo
23/09/2025 12h00

Intérprete de Damião em "Terra Nostra", Gésio Amadeu (1947-2020) foi uma das milhares de vítimas da covid-19. Splash relembra, a seguir, os papéis mais marcantes do ator e como contraiu a doença.

Carreira de Gésio Amadeu

Gésio Amadeu começou sua carreira artística em 1969, logo após cumprir o serviço militar. Mudou-se para São Paulo e foi apresentado ao mundo das artes pelo dramaturgo Bráulio Pedroso, criador de "Beto Rockfeller".

Com apenas 22 anos, estreou na TV Tupi. Lá, participou de novelas como "Éramos Seis" (1967), "O Direito de Nascer" (1964-1965) e "Gaivotas" (1979). Também atuou na TV Bandeirantes, em produções como "O Todo Poderoso" (1979) e "Os Imigrantes" (1981-1982).

O reconhecimento nacional veio no fim da década de 1980. Na Globo, Gésio atuou em novelas como "Sol de Verão" (1982), "Renascer" (1993), "A Viagem" (1994) e "Paraíso" (2009). Em "Sinhá Moça" (1986), viveu Fulgêncio, personagem que o projetou nacionalmente. Décadas depois, retornou à nova versão da novela como Justo.

Imagem: Reprodução/Instagram

O ator ainda ficou eternizado com o cozinheiro Chico, em "Chiquititas", em 1997, na primeira temporada e parte da segunda. Em 2013, foi convidado a reviver o personagem na segunda versão brasileira da trama, mas indicou seu amigo João Acaiabe para o papel.

Nos anos 2000, atuou em novelas como "Vidas Cruzadas", "Amor e Ódio", "Seus Olhos" e "Essas Mulheres". Também integrou o elenco do "Sítio do Picapau Amarelo", em 2007, e participou de "Araguaia", em 2011, e "Flor do Caribe", em 2013. Sua última novela foi "Velho Chico", em 2016.

Ator morreu em agosto de 2020, aos 73 anos, vítima da covid-19. Ele estava internado para tratar problemas de hipertensão quando contraiu o vírus nos primeiros meses de pandemia. Gésio deixou a esposa, a atriz Gabriela Rabelo, e três filhos: Ana, Mário e Miriam.

A reprise de "Terra Nostra", novela de 1999, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar no horário das 14h45, de segunda a sábado, na Globo.

Imagem: Reprodução/Instagram

