Topo

Entretenimento

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Selton Mello estará no longa "La Perra" - Chelsea Guglielmino/FilmMagic
Selton Mello estará no longa 'La Perra' Imagem: Chelsea Guglielmino/FilmMagic
do UOL

De Splash, em São Paulo

23/09/2025 15h11

Selton Mello, 52, foi anunciado no elenco do próximo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor, "La Perra", marcando mais uma participação do ator em uma produção internacional. Ele também está em "Anaconda", que chega aos cinemas no Natal deste ano.

A produção será da produtora brasileira RT Features, do Rodrigo Teixeira, que também foi responsável pelo premiado "Ainda Estou Aqui" e outros sucessos, como "Me Chame Pelo Seu Nome". As informações são do Deadline.

Relacionadas

Selton Mello comemora três anos sem cigarro após 25 anos fumando

Selton Mello ganha seu 1º prêmio por 'Ainda Estou Aqui', após quase um ano

'Anaconda': Selton Mello aparece no 1º trailer como encantador de cobras

O filme é baseado no romance homônimo da escritora colombiana Pilar Quintana, com roteiro adaptado por Inés Bortagaray.

Ambientado em uma ilha remota no sul do Chile, "La Perra" acompanha Silvia, uma mulher solitária de meia-idade com um passado doloroso, que resgata uma cachorrinha abandonada e a batiza de Yuri, mesmo nome que um dia escolheu para a filha que nunca teve. Conforme o vínculo entre as duas se aprofunda, Silvia dedica toda a sua energia para tentar consertar um destino que ela sempre acreditou estar além de qualquer reparo.

Mello se juntará no elenco a Manuela Oyarzún, David Gaete e Giannina Fruttero.

As filmagens estão previstas para começar no Chile em 2025. Ainda não há previsão de lançamento.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Hytalo Santos tem habeas corpus negado pelo TJ-PB; influencer seguirá preso

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Casa de Gal Costa segue à venda em São Paulo, agora com desconto

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Ana Clara, apresentadora da Globo, rebate críticas após pai virar motorista de app

Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é equivocada, mas 'excelente'

Esposa de jogador apoia Bruna Biancardi contra Virginia: 'Maria chuteira'

O que Sol, de 'Vai na Fé', vai fazer em 'Dona de Mim'? Entenda

A Hora do Mal: Terror mais comentado do ano vai ganhar spin-off, diz diretor

Clara atualiza estado de saúde do filho e explica síndrome

Andressa Urach grava vídeo adulto com a própria irmã: 'Cena ficou incrível'