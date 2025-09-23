Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Selton Mello, 52, foi anunciado no elenco do próximo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor, "La Perra", marcando mais uma participação do ator em uma produção internacional. Ele também está em "Anaconda", que chega aos cinemas no Natal deste ano.

A produção será da produtora brasileira RT Features, do Rodrigo Teixeira, que também foi responsável pelo premiado "Ainda Estou Aqui" e outros sucessos, como "Me Chame Pelo Seu Nome". As informações são do Deadline.

O filme é baseado no romance homônimo da escritora colombiana Pilar Quintana, com roteiro adaptado por Inés Bortagaray.

Ambientado em uma ilha remota no sul do Chile, "La Perra" acompanha Silvia, uma mulher solitária de meia-idade com um passado doloroso, que resgata uma cachorrinha abandonada e a batiza de Yuri, mesmo nome que um dia escolheu para a filha que nunca teve. Conforme o vínculo entre as duas se aprofunda, Silvia dedica toda a sua energia para tentar consertar um destino que ela sempre acreditou estar além de qualquer reparo.

Mello se juntará no elenco a Manuela Oyarzún, David Gaete e Giannina Fruttero.

As filmagens estão previstas para começar no Chile em 2025. Ainda não há previsão de lançamento.