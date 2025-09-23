Topo

Entretenimento

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

A autora best-seller Sally Rooney pode ser presa no Reino Unido após declarar apoio ao grupo Palestine Action - Amy Sussman/Getty Images
A autora best-seller Sally Rooney pode ser presa no Reino Unido após declarar apoio ao grupo Palestine Action Imagem: Amy Sussman/Getty Images
do UOL

De Splash, em São Paulo

23/09/2025 11h56

Sally Rooney, escritora de best-sellers como "Pessoas normais" e "Intermezzo", venceu o prêmio Sky Arts de literatura na última terça-feira (16) por seu quarto livro, "Intermezzo" — mas não foi à cerimônia receber o troféu.

O que aconteceu

A autora irlandesa não pode mais entrar no Reino Unido. Isso porque, em agosto, ela prometeu doar todos os lucros de suas obras para o grupo Palestine Action.

Relacionadas

Transmissão de show com coro contra Israel vira crise diplomática para BBC

Jornalista palestina de filme selecionado para Cannes é morta em Gaza

Mubi é alvo de cancelamentos: entenda boicote após parceria ligada a Israel

O Reino Unido categorizou o Palestine Action como uma organização terrorista em julho. A decisão foi tomada após um protesto em que integrantes do grupo picharam uma aeronave da Força Aérea britânica. Desde então, mais de 1.600 pessoas foram presas por apoiarem o grupo, segundo o jornal The Guardian.

O editor de Sally Rooney leu um comunicado da escritora na cerimônia de entrega do prêmio. "Eu queria estar com vocês e aceitar esta honra pessoalmente. No entanto, por causa do meu apoio a protestos não violentos contra a guerra, fui informada de que não posso entrar no Reino Unido sem enfrentar a possibilidade de ser presa", disse.

Nesse contexto, quero agradecê-los ainda mais por honrarem o meu trabalho nesta noite. Também quero reiterar minha crença na dignidade e beleza de todas as vidas humanas e a minha solidariedade com o povo da Palestina. Sally Rooney, em comunicado lido por seu editor

Em outro comunicado enviado ao The Guardian, a autora irlandesa disse temer a censura de suas obras. "Eu adoraria ter aceitado essa honra pessoalmente, mas essa não é nem de longe a consequência mais grave da condenação de um grupo de protestos não-violentos. Manifestantes pacíficos foram presos em números sem precedentes, e as consequências disso para a cultura e as artes só estão começando. Neste momento, estou buscando aconselhamento jurídico em questões que podem afetar a disponibilidade das minhas obras para o público", afirmou.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

Ator de 'Ted' aconselha personagem: 'É legal, mas para de fumar maconha'

Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Viih Tube sobre tomar suplemento para aumentar libido: 'Não queria namorar'