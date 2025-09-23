Topo

Entretenimento

A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 12h07

A formação da primeira Roça em A Fazenda 17 promete surpresas por causa dos poderes do Lampião e das estratégias dos grupos, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para Bárbara Saryne, os votos devem se concentrar em Duda ou Fabiano, mas a movimentação de Dudu Camargo pode surpreender. Ela comenta que o comportamento imprevisível de Dudu agrada parte do público, mas gera críticas sobre coerência.

E, assim, ele tá entregando tanto que ele tá esquecendo de se proteger. Porque agora muitas pessoas, a gente falou sobre isso, sobre ele desgastar o jogo dele, muitas pessoas aqui fora já estão ficando cansadas, outras estão cobrando uma certa coerência dele, falam que ele não é fiel a ninguém, ele está jogando a Yoná aos leões, ele expõe seus aliados. Então, as pessoas estão querendo uma coerência do Dudu e não é esse tipo de jogo que ele apresenta. E aí eu não sei se ele vai se sustentar, mas eu tô gostando bastante, justamente por ser um jogo diferente também.Bárbara Saryne

Bárbara Saryne conclui que o público gosta da imprevisibilidade, apesar das críticas a Dudu. Segundo ela, o próprio participante acredita que joga pensando no entretenimento dos espectadores.

Inclusive ele falou sobre isso ontem, da Roça ser imprevisível, que o público gosta disso. E eu acho até que às vezes as pessoas são injustas com o Dudu Camargo quando fazem essas críticas ao jogo dele, porque ele tá o tempo todo pensando em nós. Ele sempre fala, é o que o público quer, é o que vai ficar mais legal pro público, vai ser mais divertido. Então se ele tá pensando tanto na gente, vamos pensar um pouquinho nele, eu acho. Quando fica nessa crítica toda pesada do porquê ele não tá sendo completamente coerente, ele tá pensando no seu entretenimento.Bárbara Saryne

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Caso D4vd: polícia acha vídeo do cantor com adolescente encontrada morta em carro

Final mais aguardado: veja como é a cena da morte de Diná em 'A Viagem'

Carol parte para cima de Rayane em 'A Fazenda': 'Tira a mão da minha cara'

A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

Ator de 'Ted' aconselha personagem: 'É legal, mas para de fumar maconha'

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos