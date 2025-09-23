A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A formação da primeira Roça em A Fazenda 17 promete surpresas por causa dos poderes do Lampião e das estratégias dos grupos, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para Bárbara Saryne, os votos devem se concentrar em Duda ou Fabiano, mas a movimentação de Dudu Camargo pode surpreender. Ela comenta que o comportamento imprevisível de Dudu agrada parte do público, mas gera críticas sobre coerência.

E, assim, ele tá entregando tanto que ele tá esquecendo de se proteger. Porque agora muitas pessoas, a gente falou sobre isso, sobre ele desgastar o jogo dele, muitas pessoas aqui fora já estão ficando cansadas, outras estão cobrando uma certa coerência dele, falam que ele não é fiel a ninguém, ele está jogando a Yoná aos leões, ele expõe seus aliados. Então, as pessoas estão querendo uma coerência do Dudu e não é esse tipo de jogo que ele apresenta. E aí eu não sei se ele vai se sustentar, mas eu tô gostando bastante, justamente por ser um jogo diferente também. Bárbara Saryne

Bárbara Saryne conclui que o público gosta da imprevisibilidade, apesar das críticas a Dudu. Segundo ela, o próprio participante acredita que joga pensando no entretenimento dos espectadores.

Inclusive ele falou sobre isso ontem, da Roça ser imprevisível, que o público gosta disso. E eu acho até que às vezes as pessoas são injustas com o Dudu Camargo quando fazem essas críticas ao jogo dele, porque ele tá o tempo todo pensando em nós. Ele sempre fala, é o que o público quer, é o que vai ficar mais legal pro público, vai ser mais divertido. Então se ele tá pensando tanto na gente, vamos pensar um pouquinho nele, eu acho. Quando fica nessa crítica toda pesada do porquê ele não tá sendo completamente coerente, ele tá pensando no seu entretenimento. Bárbara Saryne

