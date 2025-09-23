Topo

Revelação de Sônia deve acabar com romance gay em 'Êta Mundo Melhor!'

Sônia Paula Burlamaqui em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo
Amanhã (24), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Tobias tentará chamar a atenção de Lauro sobre sua relação com Sônia.

O que vai acontecer

Tobias alerta Lauro sobre as atitudes de Sônia, com medo de perder o parceiro. Em seguida, porém, Sônia assume a Quincas que se apaixonou por Lauro, sem saber que o rapaz tem um relacionamento com Tobias.

Ainda nesta quarta, Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar.

Paixão pede ajuda a Lúcio para encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing.

Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Claudia Cardinale, estrela do cinema italiano, morre aos 87 anos

