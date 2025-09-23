Topo

Record muda dinâmica e mantém Carol e Matheus como peões de A Fazenda 2025

A Fazenda 17: Carol e Matheus são os infiltrados da edição - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Carol e Matheus são os infiltrados da edição Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 23h04Atualizada em 23/09/2025 23h28

No início da edição de hoje de A Fazenda 2025 (Record), a dinâmica dos infiltrados chegou ao fim com uma mudança: Carol e Matheus se tornaram peões oficiais da temporada.

O que aconteceu

Adriane Galisteu iniciou o programa abrindo uma votação no R7. O público votou se Matheus e Carol receberiam ou não a opção de continuar o no jogo, agora como peões oficiais.

Antes, os dois deixariam a sede hoje e não teriam a opção de seguir no jogo. A dupla, inclusive, já havia sido confirmada no Hoje em Dia de amanhã e na Cabine de Descompressão.

Na votação, 92.70% votou favoravelmente aos infiltrados.

Ao público, Galisteu revelou o resultado da votação da casa sobre a identidade dos infiltrados. Matheus recebeu 5 votos e Carol recebeu 7. Com isso, os dois foram descobertos e não receberam o prêmio de R$ 50 mil.

Cada peão que votou em Matheus e Carol vai dividir o prêmio de R$ 50 mil.

A apresentadora, então, questionou aos dois se eles queriam continuar no jogo como peões oficiais. Os dois aceitaram e, agora, fazem parte do elenco da temporada.

