Por que a Globo adiou a estreia da próxima novela das 18h? Veja o motivo

Lázaro Ramos em 'Elas por Elas'; ele terá destaque na próxima trama das 18h Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 16h08

A próxima novela das 18h, cujo nome provisório é "A Nobreza do Amor", teve a estreia postergada. Entenda a razão.

O que aconteceu

O motivo do adiamento é o ajuste do cronograma, diz o jornal O Globo. As gravações, antes previstas para novembro, passaram para janeiro.

Com isso, a estreia da substituta de "Êta Mundo Melhor!" ficou para março. A previsão é que a futura trama tenha 185 capítulos.

A história começa em um reino fictício da África, onde há uma crise política. A rainha perde o trono e foge com a filha para o Brasil. As duas chegam ao interior de Pernambuco, onde a princesa se apaixona por um trabalhador rural. O romance conduz a trama. A diferença social também entra em debate.

A produção confirmou Lázaro Ramos no elenco. A protagonista será uma atriz negra, ainda não definida.

O projeto é de Júlio Fisher, Duca Rachid e Elisio Lopes Jr, que assinaram "Amor Perfeito" (2023). A direção artística é de Gustavo Fernández, que comandou "Pantanal" (2022) e "Renascer".

Segundo O Globo, há a possibilidade de entrada de um diretor africano na equipe. A colaboração inclui Alessandro Marson, um dos responsáveis por "Novo Mundo", "Nos Tempos do Imperador" e "Elas por Elas". Também participam Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais.

