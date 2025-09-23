Topo

Priscilla Alcântara levanta a camisa em novo post e exibe 'shape trincado'

Priscilla exibe abdômen trincado em nova publicação - Reprodução/Instagram
Priscilla exibe abdômen trincado em nova publicação Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 17h24

Priscilla Alcântara, 29, surpreendeu seus fãs ao compartilhar um vídeo nas redes sociais mostrando sua evolução na rotina fitness.

O que aconteceu

A cantora apareceu no Instagram levantando a camiseta para exibir o abdômen trincado. Na legenda, Priscilla escreveu: "Abs check", cuja tradução em português é "conferida no abdômen". No vídeo, a artista mostrou o corpo em posições frontais e laterais, realçando sua definição muscular. Além do físico, tatuagens roubaram a cena.

Para o momento, a cantora optou por um visual confortável, com uma blusa branca e short vermelho. Priscilla, que incorporou atividades físicas regulares em seu dia a dia, compartilha com frequência cliques e dicas de sua jornada fitness, motivando seus fãs a adotarem um estilo de vida mais saudável.

