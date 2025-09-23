4 imunidades e Poder da Chama: como será formada a 1ª roça de A Fazenda

A primeira roça de A Fazenda 2025 (Record) será formada na noite de hoje e quatro peões estarão imunes, além de Fazendeira Rayane.

Como será formada a roça

Imunes: Além da Fazendeira Rayane, quatro peões estão imunes: Nizam, Luiz Mesquita, Walério e Will. Os quatro venceram uma prova realizada na última quinta-feira.

Lampião: Após vencer a 1ª Prova de Fogo, Martina é a dona do Poder do Lampião. Ela terá acesso a dois poderes, o Laranja e o Branco. A peoa ficará com um deles e dará o outro a algum peão.

Poderes: O poder Laranja fará com que o seu detentor escolha 3 dos 4 peões imunes para não votarem na formação do segundo roceiro. O poder Branco será conhecido apenas ao vivo.

1º Banco: A Fazendeira Rayane indicará diretamente um peão;

2º Banco: A casa votará abertamente e o peão mais votado irá para a roça;

3º Banco: O segundo roceiro puxará um dos peões na Baia (Gabily, Dudu ou Kathy. Mesquita, também na Baia, não poderá ser puxado por estar imune).

4º Banco: O puxado da Baia vai começar o Resta Um. O peão que sobrar ocupará o último banco.

O último roceiro vetará um dos outros três da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira e salvará um dos peões da roça.

Ainda desconhecido, o poder Branco pode alterar qualquer dinâmica e mudar algum dos roceiros ou o vetado.