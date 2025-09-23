Topo

Peões de 'A Fazenda' votam para descobrir quem são os infiltrados da edição

A Fazenda 2025: Peões votam em infiltrados - Reprodução/Globoplay
A Fazenda 2025: Peões votam em infiltrados Imagem: Reprodução/Globoplay
Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 17h56

Durante a tarde de hoje, os confinados de A Fazenda 2025 (Record) votaram em um peão e uma peoa em que eles acreditam ser os infiltrados da edição.

O que aconteceu

Adriane Galisteu pegou os participantes de surpresa. Horas antes da primeira votação da edição, cada peão precisou votar no homem e na mulher em que eles suspeitavam ser os infiltrados.

A votação foi secreta. Um a um, cada confinado votou na despensa.

O resultado será anunciado na edição de hoje.

O que vai acontecer com os infiltrados?

Ao fim da edição de ontem, Galisteu anunciou que os dois deixarão a sede hoje. "Amanhã mesmo [hoje], os dois se despedem do programa e viram stand-by."

O fim da dinâmica acontecerá com a votação de todos os peões sobre a identidade dos infiltrados. Se cinco ou mais pessoas votarem em Carol, ou Matheus, eles são considerados descobertos.

Se Carol ou Matheus forem descobertos, os peões que votaram neles como infiltrados ganharão um prêmio de R$ 50 mil, que será dividido igualmente entre todos que votaram. Caso contrário, os infiltrados irão embolsar a quantia.

Carol e Matheus se tornarão reservas da temporada. Eles se tornarão peões oficialmente se alguma desistência ou expulsão acontecer no programa até certa altura do jogo, não revelada.

