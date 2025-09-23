Vídeo UltraHD e tradutor: óculos da Meta chegam ao Brasil por R$ 3.299

A segunda geração dos óculos Ray-Ban Meta chegou ao mercado brasileiro, conforme anunciado hoje pela empresa de tecnologia.

O que aconteceu

Acessório está disponível em "algumas lojas Ray-Ban" e custa a partir de R$ 3.299. A Meta não especificou quais são essas lojas no comunicado. Nos EUA, o modelo é encontrado a partir de US$ 509 (pouco mais de R$ 2.700 na cotação de hoje).

Em breve, também será vendido pelo site oficial da fabricante de óculos. O modelo ainda poderá ser encontrado em lojas selecionadas da EssilorLuxottica, como Sunglass Hut e Solaris, e na rede de distribuição por atacado da empresa, informou a Meta.

Óculos fazem vídeo em UltraHD e têm tradutor simultâneo

Os óculos Meta Ray-Ban são integrados ao telefone Imagem: Divulgação/Meta

Feito em parceria com a Ray-Ban, óculos da Meta são pareados a celulares iPhones ou Androids. Por comando de voz, o acessório captura vídeos em 3K UltraHD, tira fotos, usa assistente de IA (inteligência artificial), toca músicas e podcasts, faz chamadas, e posts no Facebook e Instagram.

Assistente Meta AI disponibiliza informações do que o usuário vê. Segundo a big tech, é possível, por exemplo, pedir informações de um determinado ponto turístico, traduzir uma placa e obter sugestões de receitas com base no que está na geladeira. Os recursos estão disponíveis também em português.

Tradução ao vivo será lançada "gradualmente" no Brasil "nas próximas semanas". De acordo com a Meta, os idiomas disponíveis até o momento são: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Assim que o recurso for disponibilizado no país, o usuário poderá ativá-lo por comando de voz, ao dizer: "Ei Meta, iniciar tradução ao vivo". Além de ouvir o que está sendo dito em português, a transcrição da tradução ficará disponível no celular.

Autonomia da bateria é de até 8 horas. Ou seja, a segunda geração do Ray-Ban Meta é duas vezes mais potente que sua antecessora.

Modelo com display

CEO da empresa de tecnologia, Mark Zuckerberg, apresentou na semana passada, no Meta Connect, uma nova versão dos óculos com pulseira. Chamados de Meta Ray-Ban Display, o modelo tem preço sugerido de US$ 799 (cerca de R$ 4.226 no câmbio de hoje). A pulseira para a realização de comandos está incluída no valor.

Acessório chega às lojas dos EUA em 30 de setembro. Não há previsão para a venda no mercado brasileiro.

Modelo tem as mesmas funções da versão sem display. A pulseira é capaz de ler a atividade muscular do pulso para possibilitar a navegação pela tela. Na demonstração, a interação toda foi feita com movimento dos dedos, sendo que o gesto para tirar foto é estilo o de pinça (unindo polegar e indicador). A pulseira tem autonomia de 18 horas e os óculos, de 6 horas.