O que Sol, de 'Vai na Fé', vai fazer em 'Dona de Mim'? Entenda

Sol (Sheron Menezzes) em cena de "Vai na Fé"; personagem estará em "Dona de Mim" - Globo
Sol (Sheron Menezzes) em cena de 'Vai na Fé'; personagem estará em 'Dona de Mim'
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 14h48

Sheron Menezzes, 41, vai fazer uma participação especial em "Dona de Mim", novela das 19h da Globo, como Sol, protagonista de "Vai na Fé" (2023). Entenda como será.

O que vai acontecer

A presença da personagem cria um elo divertido entre as duas produções. "Vai na Fé" foi escrita por Rosane Svartman, que também assina a trama atual.

Na nova aparição, Sol será uma das estrelas do desfile da linha de lingeries da Boaz. A marca foi criada por Leona (Clara Moneke) dentro da novela. A sequência promete movimentar o núcleo de moda da história e render cenas cheias de estilo e música.

A participação de Sheron segue a proposta de Svartman de resgatar figuras marcantes de "Vai na Fé". Outros personagens da trama de sucesso já surgiram em "Dona de Mim", como Yuri (Jean Paulo Campos), que agora é advogado e ajudou Ryan (L7nnon) a sair da prisão, além de Lui Lorenzo (José Loreto), que retornou em um evento da Boaz.

No Instagram, Sheron Menezzes divulgou a participação de forma bem-humorada. Ela publicou stories sobre a novidade, acompanhados de uma das músicas entonadas por Sol.

Imagem: Reprodução/Instagram

Além do trabalho na novela, Sheron Menezzes está dedicada a novos projetos. Ela protagoniza a série Juntas & separadas, do Globoplay, escrita por Thalita Rebouças e dirigida por Mini Kerti. A produção reúne também Débora Lamm, Natália Lage e Luciana Paes. O lançamento ainda não tem data definida.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

