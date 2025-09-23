O que Sol, de 'Vai na Fé', vai fazer em 'Dona de Mim'? Entenda

Sheron Menezzes, 41, vai fazer uma participação especial em "Dona de Mim", novela das 19h da Globo, como Sol, protagonista de "Vai na Fé" (2023). Entenda como será.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A presença da personagem cria um elo divertido entre as duas produções. "Vai na Fé" foi escrita por Rosane Svartman, que também assina a trama atual.

Na nova aparição, Sol será uma das estrelas do desfile da linha de lingeries da Boaz. A marca foi criada por Leona (Clara Moneke) dentro da novela. A sequência promete movimentar o núcleo de moda da história e render cenas cheias de estilo e música.

A participação de Sheron segue a proposta de Svartman de resgatar figuras marcantes de "Vai na Fé". Outros personagens da trama de sucesso já surgiram em "Dona de Mim", como Yuri (Jean Paulo Campos), que agora é advogado e ajudou Ryan (L7nnon) a sair da prisão, além de Lui Lorenzo (José Loreto), que retornou em um evento da Boaz.

No Instagram, Sheron Menezzes divulgou a participação de forma bem-humorada. Ela publicou stories sobre a novidade, acompanhados de uma das músicas entonadas por Sol.

Sheron Menezzes no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Além do trabalho na novela, Sheron Menezzes está dedicada a novos projetos. Ela protagoniza a série Juntas & separadas, do Globoplay, escrita por Thalita Rebouças e dirigida por Mini Kerti. A produção reúne também Débora Lamm, Natália Lage e Luciana Paes. O lançamento ainda não tem data definida.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

