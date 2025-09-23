Brian May e irmã de Freddie Mercury inauguram novo memorial em Londres

Topo

Brian May e sua esposa Anita Dobson com a irmã de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, e o vereador Shantanu Rajawat. - Reprodução YouTube
23/09/2025 16h28

O músico Brian May, 70, do Queen, e Kashmira Bulsara, 73, irmã de Freddie Mercury, inauguraram o novo 'Freddie Mercury Memorial Garden' em Feltham Green, no bairro de Feltham, no distrito de Hounslow, em Londres (Inglaterra).

O que aconteceu

O Freddie Mercury Memorial Garden aproveitou um lugar que quase não era usado e transformou em um espaço bonito, seguro e cheio de vida, onde a comunidade pode se reunir e aproveitar a natureza. O jardim é uma homenagem a Freddie Mercury, que morou na cidade e é um dos moradores mais famosos de Feltham.

Freddie Mercury viveu em Feltham com seus pais, onde conheceu Brian May, que também cresceu na região. Kashmira Bulsara participou ativamente do projeto, ajudando a escolher as flores, incluindo rosas, plantadas em memória do irmão.

O evento também celebrou a inauguração da Cabana Ecológica Feltham Green, um edifício zero carbono. A cabana será usada pela entidade Amigos de Feltham Green e oferecerá atividades como oficinas de jardinagem, clubes para crianças e jovens, exposições e eventos para toda a comunidade.

Freddie Mercury compôs 186 músicas ao longo de sua carreira, seja solo ou em parceria, que deram origem a 2.162 gravações registradas pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos). Entre suas obras mais famosas estão clássicos do Queen como "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", "Somebody to Love", "Don't Stop Me Now" e "We Will Rock You".

*Com informações de reportagem publicada em 24/11/2021

