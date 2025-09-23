Topo

Netflix fecha parceria com cervejaria 'mãe' da Ambev

23/09/2025 14h08

A Netflix anunciou nesta semana uma parceria global com a AB InBev, cervejaria formada pela fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev.

Parceria vai incluir campanhas de divulgação dos títulos. Em comunicado, a plataforma de streaming cita obras de diferentes países, como "Culinary Class Wars" (Coreia do Sul), "The Gentlemen" (Reino Unido) e a brasileira "Brasil 70 - A Saga do Tri", com Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola.

A colaboração já foi posta em prática em alguns países. A cerveja mexicana Victoria foi uma das patrocinadoras da luta entre Canelo Alvarez e Terence Crawford. A AB InBev vai exibir propagandas durante a partida da NFL no Natal deste ano, e a parceria também já está garantida para os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que nos Estados Unidos será transmitida pela Netflix.

Na prática, os consumidores receberão um pacote de ações. Dentre elas, ativações, integrações dentro do conteúdo, embalagens em edição limitada e promoções digitais.

O streaming é uma experiência social e compartilhada — um momento em que cerveja e entretenimento se encontram perfeitamente. Marcel Marcondes, Diretor Global de Marketing da AB InBev

