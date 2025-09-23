Nasa seleciona 10 novos astronautas para futuras missões na Lua e em Marte
A Nasa apresentou a nova turma de candidatos a astronautas. Pela primeira vez, a seleção tem a maioria composta por mulheres, com seis nomes entre os 10 aprovados no processo.
O que aconteceu
O grupo foi apresentado após um processo seletivo com mais de 8 mil candidatos dos Estados Unidos. A turma vai passar por dois anos de treinamentos antes da graduação para voos especiais.
Eles serão preparados para futuras missões espaciais. A meta do treinamento é colocá-los à disposição para tarefas científicas e exploração da órbita na Lua e até Marte.
Como será o treinamento? A formação inclui robótica, sobrevivência em terra e água, geologia, línguas estrangeiras, medicina e fisiologia espaciais, entre outras matérias, além de simulações de caminhadas espaciais e voos em aviões de alto desempenho.
A nova classe completará quase dois anos de formação antes de poder optar por designações de voo em apoio a futuras missões científicas e de exploração na órbita terrestre baixa, na Lua e em Marte.
Nasa, em comunicado
Essa é a 24ª turma de astronautas selecionados pela agência espacial. A primeira seleção aconteceu em 1959.
A Nasa anunciou que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua em 2026. É uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra.
A nova turma da Nasa:
- Ben Bailey, 38, de Charlottesville, Virgínia
- Lauren Edgar, 40, de Sammamish, Washington
- Adam Fuhrmann, 35, de Leesburg, Virgínia
- Cameron Jones, 35, de Savanna, Illinois
- Yuri Kubo, 40, de Columbus, Indiana
- Rebecca Lawler, 38, de Little Elm, Texas
- Anna Menon, 39, Houston
- Imelda Muller 34, de Copake Falls, Nova York
- Erin Overcash, 34, de Goshen, Kentucky
- Katherine Spies, 43, San Diego