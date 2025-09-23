Nasa seleciona 10 novos astronautas para futuras missões na Lua e em Marte

A Nasa apresentou a nova turma de candidatos a astronautas. Pela primeira vez, a seleção tem a maioria composta por mulheres, com seis nomes entre os 10 aprovados no processo.

O que aconteceu

O grupo foi apresentado após um processo seletivo com mais de 8 mil candidatos dos Estados Unidos. A turma vai passar por dois anos de treinamentos antes da graduação para voos especiais.

Eles serão preparados para futuras missões espaciais. A meta do treinamento é colocá-los à disposição para tarefas científicas e exploração da órbita na Lua e até Marte.

Como será o treinamento? A formação inclui robótica, sobrevivência em terra e água, geologia, línguas estrangeiras, medicina e fisiologia espaciais, entre outras matérias, além de simulações de caminhadas espaciais e voos em aviões de alto desempenho.

A nova classe completará quase dois anos de formação antes de poder optar por designações de voo em apoio a futuras missões científicas e de exploração na órbita terrestre baixa, na Lua e em Marte.

Nasa, em comunicado

Essa é a 24ª turma de astronautas selecionados pela agência espacial. A primeira seleção aconteceu em 1959.

A Nasa anunciou que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua em 2026. É uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra.

A nova turma da Nasa: