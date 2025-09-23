Topo

Entretenimento

Repórter da Globo lamenta morte do ex-namorado: 'Vivemos anos incríveis'

Ben-Hur Correia anuncia morte de ex-namorado - Reprodução/Globo e Instagram
Ben-Hur Correia anuncia morte de ex-namorado Imagem: Reprodução/Globo e Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 10h58

Ben-Hur Correia, repórter da Globo no Rio de Janeiro, comunicou ontem (22), a morte de seu ex-namorado, o médico endocrinologista Lucas Costa, 38.

O que aconteceu

O jornalista usou as redes sociais para compartilhar o luto e pedir respeito à privacidade da família e dos amigos. Segundo ele, Lucas faleceu após sofrer um mal súbito enquanto dormia. O casal teve uma relação discreta.

Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu hoje de manhã. Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso peço que rezem por ele e amem muito os seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar.
Ben-Hur Correia em publicação no Instagram

Lucas Costa tinha uma carreira consolidada na endocrinologia e atendia famosos. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o médico mantinha um perfil ativo nas redes sociais, onde compartilhava dicas sobre estilo de vida saudável, prevenção de doenças e conteúdos educativos sobre endocrinologia.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Viih Tube sobre tomar suplemento para aumentar libido: 'Não queria namorar'

Repórter da Globo lamenta morte do ex-namorado: 'Vivemos anos incríveis'

'A Fazenda': peoa ganha Prova de Fogo e primeira punição da casa gera atrito

Astro de 'Dawson's Creek' faz surpresa em evento após cancelar participação

Cantor muda de casa após corpo de adolescente ser encontrado em seu carro

'Vale Tudo' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Claudia Raia promove a acessibilidade após polêmica com espectador em sua peça

'Dona de Mim' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira