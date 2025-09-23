Repórter da Globo lamenta morte do ex-namorado: 'Vivemos anos incríveis'

Ben-Hur Correia, repórter da Globo no Rio de Janeiro, comunicou ontem (22), a morte de seu ex-namorado, o médico endocrinologista Lucas Costa, 38.

O que aconteceu

O jornalista usou as redes sociais para compartilhar o luto e pedir respeito à privacidade da família e dos amigos. Segundo ele, Lucas faleceu após sofrer um mal súbito enquanto dormia. O casal teve uma relação discreta.

Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu hoje de manhã. Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso peço que rezem por ele e amem muito os seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar.

Ben-Hur Correia em publicação no Instagram

Lucas Costa tinha uma carreira consolidada na endocrinologia e atendia famosos. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o médico mantinha um perfil ativo nas redes sociais, onde compartilhava dicas sobre estilo de vida saudável, prevenção de doenças e conteúdos educativos sobre endocrinologia.