Maiara treina de madrugada em hotel luxuoso: 'Fazer esse braço crescer'

Maiara faz treino de madrugada e fala sobre meta com a musculação Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 08h34

Maiara, 37, surpreendeu os fãs ao treinar de madrugada no hotel luxuoso Rosewood, em São Paulo.

A cantora fez a musculação dos braços uma hora da manhã. Ela compartilhou mais detalhes hoje nos stories de seu Instagram.

A dupla de Maraisa indicou que queria transformar seu "shape". "Uma hora da manhã e nós estamos como? Treinando braço. 'Bora' fazer esse braço crescer agora! Será que vai?", declarou.

Maiara usou um conjunto colorido para treinar. A artista posou de frente para o espelho da academia com um top e uma calça nas cores azul, branco e amarelo.

Maiara treino - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Maiara faz musculação de braços de madrugada
Imagem: Reprodução/Instagram

