Maiara treina de madrugada em hotel luxuoso: 'Fazer esse braço crescer'

Maiara, 37, surpreendeu os fãs ao treinar de madrugada no hotel luxuoso Rosewood, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora fez a musculação dos braços uma hora da manhã. Ela compartilhou mais detalhes hoje nos stories de seu Instagram.

A dupla de Maraisa indicou que queria transformar seu "shape". "Uma hora da manhã e nós estamos como? Treinando braço. 'Bora' fazer esse braço crescer agora! Será que vai?", declarou.

Maiara usou um conjunto colorido para treinar. A artista posou de frente para o espelho da academia com um top e uma calça nas cores azul, branco e amarelo.