Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

Dante e Olívia são os filhos de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros Imagem: Reprodução/Instagram
23/09/2025 12h00

Luiz Fernando Guimarães, 75, e o marido, Adriano Medeiros, 53, adotaram os filhos em 2020.

Filhos de Luiz Fernando Guimarães

Dante, 14, e Olívia, 12, são irmãos biológicos e nasceram no Amazonas. Antes de serem adotados pelo casal, se conheceram e conversaram pela internet por nove meses.

De acordo com o ator, chorou três horas quando conheceu os filhos adotivos pessoalmente. A declaração foi feita em conversa com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL realizado em 20 de setembro, em São Paulo.

O artista revelou que o desejo de ter filhos veio aos 70 anos. Casado com Adriano Medeiros há 30 anos, relembrou que os dois começaram a procurar orfanatos em meio à pandemia da covid-19.

Na entrevista, o humorista ainda contou que os filhos mudaram sua perspectiva sobre a vida. "Olho a minha vida com irreverência, otimismo e positividade", detalhou.

Luiz Fernando Guimarães compartilha fotos dos filhos com frequência nas redes sociais. Em um post de Dia dos Pais, o intérprete de Rui de "Os Normais" ressaltou que Dante e Olívia "preencheram um vazio que ele nem sabia que existia antes deles chegarem".

