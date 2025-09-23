Leonardo DiCaprio diz que novo filme "Uma Batalha Após a Outra" é uma sátira oportuna

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Para Leonardo DiCaprio, explicar a sinopse de seu novo filme de ação e suspense "Uma Batalha Após a Outra" não é tarefa fácil.

"Acho que é provavelmente porque é uma coisa complexa de se articular, mas no fundo, acho que o filme tem muito a ver com a humanidade. Tem muito a ver com a polarização no mundo em que vivemos, com o extremismo em ambos os lados", disse o ator de "Titanic".

O filme acompanha Bob Ferguson, interpretado por DiCaprio, e sua esposa Perfidia Beverly Hills, interpretada pela cantora Teyana Taylor, um casal amoroso, mas tenso, que embarca em ousadas missões humanitárias nos Estados Unidos dos dias de hoje.

"Não é um filme em que as pessoas estão impondo crenças políticas a outras", disse DiCaprio. "É uma sátira dos dois lados. É um ótimo filme para ser lançado no mundo de hoje. Acho que é importante."

No filme, Perfidia desaparece repentinamente logo após dar à luz. Bob muda sua identidade e sai do mapa para criar seu filho como pai solteiro.

Quando um inimigo ressurge após 16 anos em busca de vingança, Bob precisa trabalhar para resgatar sua filha sequestrada.

O roteirista e diretor Paul Thomas Anderson é conhecido por seu estilo distinto em filmes como "Licorice Pizza", "Sangue Negro" e "Boogie Nights -- Prazer sem Limites".

De acordo com DiCaprio, Anderson tem uma "flexibilidade incrível" e pode mudar sequências inteiras com base na sugestão de um ator.

"Não quero dizer que ele aceita todas as suas ideias, porque certamente não aceita", disse DiCaprio. "Ele tem um ótimo detector de mentiras. Mas quando você diz que uma boa ideia, quero dizer, todo o curso do filme pode mudar."

"Uma Batalha Após a Outra" chega aos cinemas na sexta-feira.

Os críticos de cinema deram ao filme, distribuído pela Warner Bros, uma nota de 97% no agregador de críticas Rotten Tomatoes, com grandes elogios a Anderson.

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway)