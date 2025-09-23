'Produção só pode olhar nos olhos': os bastidores de Largados e Pelados

Largados e Pelados: A Tribo, nova temporada brasileira do reality de sobrevivência, está no ar na Discovery e na plataforma de streaming HBO Max.

Na nova temporada, dez participantes de edições anteriores devem enfrentar, nus, a savana da África do Sul. A aventura e a nudez trazem desafios para os participantes e exige também cuidados especiais da produção. Saiba mais sobre os bastidores do programa:

Os bastidores de Largados e Pelados: A Tribo

Entre os muitos protocolos seguidos pela produção, um deles é sempre olhar apenas nos olhos dos participantes. "O olhar é sempre nos olhos do participante. Sempre", destaca Gerardo Brandy, diretor da produtora Nippur Media, em entrevista a Splash.

A gente também come longe dos participantes. A gente não bebe nem come em frente deles, que estão passando muita fome. Gerardo Brandy

A nudez também exige um trabalho maior de pós-produção em comparação a outros programas. "É muito 'blur' [ferramenta para borrar a imagem]", brinca Luciana Soligo, gerente de conteúdo de não-ficção da Warner Bros. Discovery.

Para garantir a segurança, os participantes são avaliados periodicamente por uma equipe médica. De cerca de cem integrantes da produção, dez são médicos. Eles ficam atentos a sinais de problemas graves, como febre, que pode indicar uma infecção, e desidratação severa.

A escolha da localização também é estratégica, não muito distante de hospitais. "Tem que ter um hospital de determinadas características a menos de 30 minutos de veículo, seja de carro, helicóptero, o que seja. E tem que ter um hospital muito mais qualificado a menos de duas horas. Temos um monte de regras e protocolo de escape caso aconteça algo imprevisto e grave", conta Brandy.

Em situações graves, os participantes podem usar um rádio para pedir ajuda da equipe. De modo geral, no entanto, a produção tenta interferir muito pouco, para permitir que os "sobreviventes" encarem de verdade os desafios do programa.

O desafio maior deles é com eles próprios. Nossa grande busca é mostrar a sagacidade das pessoas, a experiência, a criatividade, a força mental e física. Sabemos que quando colocamos as pessoas em uma situação de necessidade, muita coisa bonita aparece. Luciana Soligo

Os "sobreviventes" também recebem orientações gerais sobre o local antes de serem "largados". Nesta temporada, por exemplo, os participantes foram orientados a fazer fogo toda noite, obrigatoriamente. Isso porque o fogo afasta os animais mais perigosos da região.

Animais perigosos, que podem comer humanos, são os principais perigos da edição atual. "Pela primeira vez, os participantes vão enfrentar animais que gostam de comer humanos. Tínhamos animais perigosos, como leões, hienas, crocodilos, leopardos, elefantes, girafas, babuínos, búfalos e serpentes. Uma fauna muito mais rica e desafiante, tanto para os participantes como para a equipe", conta Gerardo.

A equipe que acompanha as gravações, claro, também precisa lidar com visitantes indesejados. A produção se deparou com cobras extremamente venenosas, como a mamba negra, e outros animais.

A produção é muito apaixonada pelo programa. Eles não estão ali só pelo trabalho, mas têm um desejo pessoal de conhecer esses lugares. É uma coisa muito 'raiz'. Eles ficam ali horas sob o sol, exposto a animais grandes e pequenos. Os desafios estão sempre presentes para a equipe também. Luciana Soligo

Largados e Pelados: A Tribo está no ar no Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Um episódio inédito vai ao ar todo domingo, às 22h15.