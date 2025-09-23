Topo

Junior Lima diz que não sofreu pressão pelo sucesso: 'Realização pessoal'

Junior Lima recordou a carreira em participação no Estrela da Casa - Divulgação/Globo
23/09/2025 19h29

Junior Lima, 41, participou na tarde de hoje de uma dinâmica inédita do Estrela da Casa (Globo) e interagiu com o elenco do reality musical.

O cantor recordou que, ao longo de seus 30 anos de carreira, transitou por diversos estilos. "Passei pelo pop muito tempo. Tive banda de soul music, tive banda de rock... Trabalhei alguns anos com música eletrônica, produzi bastante coisa, e agora estou de volta pro pop, que tem influência de tudo isso que eu vivi no meu passado", resumiu ele.

Junior assegurou nunca ter sofrido pressão para dar lucro em sua extinta dupla com a irmã, Sandy, 42. "Tivemos a sorte de poder trabalhar muito pela realização pessoal. Começamos muito cedo, então não tinha nenhuma relação com 'precisa fazer sucesso', 'precisa ganhar dinheiro'. Isso foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente."

Conforme foram crescendo, ele e Sandy começaram a encontrar suas próprias identidades musicais. "Comecei tocando música sertaneja muito moleque ainda, né? Meu pai [o cantor Xororó, 67] que produzia tudo, compunha tudo, então tinha muito a pegada dele. E, com o tempo, eu e minha irmã começamos a nos apropriar mais do repertório, porque começamos a crescer e percebíamos que o nosso público era da mesma idade."

