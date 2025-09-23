Topo

Entretenimento

Astro de 'Dawson's Creek' faz surpresa em evento após cancelar participação

James Van Der Beek fez uma aparição surpresa no reencontro do elenco de "Dawson"s Creek" - GettyImages
James Van Der Beek fez uma aparição surpresa no reencontro do elenco de 'Dawson's Creek' Imagem: GettyImages
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 09h47

James Van Der Beek, 48, fez uma aparição especial no reencontro do elenco de "Dawson's Creek".

O que aconteceu

O intérprete de Dawson Leery fez uma aparição virtual inesperada durante o evento. A reunião do elenco ocorreu ontem à noite, no Richard Rogers Theatre, em Nova York, nos EUA.

Relacionadas

Com câncer, astro de 'Dawson's Creek' abandona reencontro do elenco

Elenco de 'Dawson's Creek' promove reunião em apoio a James Van Der Beek

Com câncer, astro de 'Dawson's Creek' dá atualização sobre quadro de saúde

Um dia antes do encontro presencial, o ator comentou que não conseguiria participar. Em um post no Instagram, comentou que não comparecia devido a problemas de saúde.

Apesar de cancelar sua participação, o artista gravou um vídeo, que foi exibido no telão. "Estou ansioso por esta noite há meses, desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria. Não acredito que não estou aí, não acredito que não vou poder ver meus colegas de elenco pessoalmente", lamentou.

James Van Der Beek agradeceu a presença dos fãs e do elenco, além de anunciar Lin Manuel Miranda como seu substituto. "Nós tentamos encontrar alguém que nunca tivesse sido substituto neste teatro antes", brincou.

O elenco de "Dawson's Creek" se reuniu no teatro para uma leitura do episódio piloto da série. O reencontro aconteceu em benefício da F Cancer e de James Van Der Bee, que recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em estágio 3 no ano passado.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Astro de 'Dawson's Creek' faz surpresa em evento após cancelar participação

Cantor muda de casa após corpo de adolescente ser encontrado em seu carro

'Vale Tudo' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Claudia Raia promove a acessibilidade após polêmica com espectador em sua peça

'Dona de Mim' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Maiara treina de madrugada em hotel luxuoso: 'Fazer esse braço crescer'

Carol Castro sobre posto de Virginia na Grande Rio: 'Hipocrisia louca'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Corpo de Anne Marie, filha de Schynaider, é velado hoje em SP

Acusada de estelionato, Rayane tem permissão de juiz para ficar na Fazenda

'Produção só pode olhar nos olhos': os bastidores de Largados e Pelados