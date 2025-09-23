Astro de 'Dawson's Creek' faz surpresa em evento após cancelar participação

James Van Der Beek, 48, fez uma aparição especial no reencontro do elenco de "Dawson's Creek".

O que aconteceu

O intérprete de Dawson Leery fez uma aparição virtual inesperada durante o evento. A reunião do elenco ocorreu ontem à noite, no Richard Rogers Theatre, em Nova York, nos EUA.

Um dia antes do encontro presencial, o ator comentou que não conseguiria participar. Em um post no Instagram, comentou que não comparecia devido a problemas de saúde.

Apesar de cancelar sua participação, o artista gravou um vídeo, que foi exibido no telão. "Estou ansioso por esta noite há meses, desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria. Não acredito que não estou aí, não acredito que não vou poder ver meus colegas de elenco pessoalmente", lamentou.

James Van Der Beek agradeceu a presença dos fãs e do elenco, além de anunciar Lin Manuel Miranda como seu substituto. "Nós tentamos encontrar alguém que nunca tivesse sido substituto neste teatro antes", brincou.

O elenco de "Dawson's Creek" se reuniu no teatro para uma leitura do episódio piloto da série. O reencontro aconteceu em benefício da F Cancer e de James Van Der Bee, que recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em estágio 3 no ano passado.