Topo

Entretenimento

Esposa de jogador apoia Bruna Biancardi contra Virginia: 'Maria chuteira'

Adriana Müller apoia Biancardi em polêmica com Virginia - Reprodução/Instagram
Adriana Müller apoia Biancardi em polêmica com Virginia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

23/09/2025 14h52

Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, ex-meia-atacante do Grêmio e atualmente no FC Alverca, de Portugal, se envolveu na recente discussão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi.

O que aconteceu

Em uma página no Instagram, Adriana demonstrou apoio a Bruna após a influenciadora criticar Virginia. "Bruna, você arrasa quando o assunto é colocar Maria chuteira no seu devido lugar. Esposa sendo esposa", comentou, elogiando a postura de Biancardi, casada com Neymar.

A publicação fazia referência a declarações de Bruna sobre Virginia. A esposa de Neymar afirmava que a ex de Zé Felipe "já mostrou não ter postura e educação" com ela dentro de sua casa. "Inclusive, bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", completou. Bruna ainda mencionou a polêmica ligação de Virginia para Neymar na madrugada: "Ela sabe que não foi assim", disparou.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Hytalo Santos tem habeas corpus negado pelo TJ-PB; influencer seguirá preso

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Casa de Gal Costa segue à venda em São Paulo, agora com desconto

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Ana Clara, apresentadora da Globo, rebate críticas após pai virar motorista de app

Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é equivocada, mas 'excelente'

Esposa de jogador apoia Bruna Biancardi contra Virginia: 'Maria chuteira'

O que Sol, de 'Vai na Fé', vai fazer em 'Dona de Mim'? Entenda

A Hora do Mal: Terror mais comentado do ano vai ganhar spin-off, diz diretor

Clara atualiza estado de saúde do filho e explica síndrome

Andressa Urach grava vídeo adulto com a própria irmã: 'Cena ficou incrível'