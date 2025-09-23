Topo

Rayane indica Carol Lekker para a 1ª roça de A Fazenda 2025

A Fazenda 17: Rayane é a fazendeira Imagem: Reprodução/RecordTV
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 23h13Atualizada em 23/09/2025 23h28

Fazendeira da semana em A Fazenda 2025 (Record), Rayane indicou Carol Lekker para a 1ª roça do programa.

O que aconteceu

Rayane indicou Carol Lekker. "Tive bastante desentendimento com a Yoná na primeira semana, até eu me tornar Fazendeira e a gente trocou uma ideia. Desde lá, ela me mostrou ser uma pessoa muito melhor. Então repensei nesse momento e hoje eu tive um embate muito triste com a Carol. Me machucou porque ela trouxe coisas de fora, tentando me colocar como namorada de tal pessoa ou meu passado, que é um problema pra mim que ainda resolvo. Trouxe várias coisas que não são do jogo o que achei muito baixo."

Vejo também que ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa. Como ela disse, o cachê do programa foi inferior a passagem aérea e esse ar soberbo dela acaba me incomodando. Ela é muito extremo e quer se aparecer o tempo inteiro.
Rayane Figliuzi

Antes infiltrada, Carol Lekker, que era infiltrada, decidiu como peoa no jogo. "Ela fala de morar na Europa mas ela não sabe o quanto eu sofri e o que eu passei. Estou aqui buscando o prêmio pra ajudar minha família. Estou aqui por mérito meu, Ray. Eu vim por mérito meu."

Carol chegou a acusar Rayane de a agredir durante uma treta das duas, mas Galisteu a rebateu.

