Hytalo Santos tem habeas corpus negado pelo TJ-PB; influencer seguirá preso

A Câmara Criminal do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba) analisou hoje pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente.

Desembargador João Beneditto da Silva, relator do caso, ressaltou que já existe decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para manter a prisão do casal. "O STJ já decidiu no que tange à prisão preventiva, porque ainda está sob o juízo daquela corte, já que houve agravo. Penso que ficaria difícil esta Câmara decidir de outra forma", afirmou.

Relator destacou que, durante diligências do Gaeco em 13 de agosto, agentes foram até o condomínio onde o casal residia. Na ocasião, eles foram informados pelo gerente de que os dois já haviam deixado o local. "Não se pode afirmar que eles estavam em rota de fuga, mas eles saíram após operações", pontuou.

Advogado do casal, Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, destacou que os dois são réus primários e que Hytalo, um dos acusados, "alcançou milhões de pessoas e beneficiou várias delas". Segundo ele, o caso ganhou proporções que extrapolam o processo judicial.

É um caso que verdadeiramente ocupa as manchetes de jornais. Todos os dias há pessoas na porta do presídio clamando pela liberdade dos meninos. Não podemos ignorar a espetacularização do caso. Felipe Cassimiro, advogado

Hytalo foi preso após decisão do TJ Imagem: Alexandre Serpa/Ato Press/Folhapress

Cassimiro também questionou a ausência de medidas cautelares alternativas antes da prisão preventiva. "Nenhum elemento concreto. Ainda que se interprete da pior forma, ainda não existia nenhuma medida cautelar vigente. Não foi dada a esses meninos nenhuma oportunidade de outras cautelares, mesmo havendo arquivamento de casos de conhecimento do Ministério Público. Uma denúncia que está baseada em matérias jornalísticas. Essa medida precisa ser imediatamente revogada."

Influenciador e o marido foram presos preventivamente em 15 de agosto de 2025, em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A prisão foi um desdobramento de uma investigação que começou no final de 2024, após denúncias de vizinhos, e que apura a suposta exploração de crianças e adolescentes para a produção de conteúdo online.

Inquérito acusa o casal de tráfico de pessoas, exploração de trabalho infantil e exposição de adolescentes a conteúdos de conotação sexual para obter lucro. Segundo o Ministério Público da Paraíba (MP-PB), a investigação revelou um "modus operandi estruturado e premeditado" para atrair jovens em situação de vulnerabilidade com promessas de fama e dinheiro.