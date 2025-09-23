Globo lança teaser da próxima novela das 9 com Belo como destaque; veja

Na noite de hoje, a Globo divulgou o 1º teaser de "Três Graças", próxima novela das 9.

O que aconteceu

O vídeo foi exibido durante o intervalo de "Vale Tudo". A previsão é que a nova trama estreie em outubro. A trama quer ser popular e realista, abordando conflitos de classe, a luta do bem contra o mal e debate em torno de honestidade, corrupção e ética.

Novela conta com Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela, Arlete Salles, Miguel Falabella, Andréia Horta e Fernanda Vasconcellos em papeis centrais. Marcos Palmeira, Carla Marins, Túlio Starling, Paulo Mendes, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo, Samuel de Assis, Gabriela Loran, Pedro Novaes, Alanis Guillen, Barbara Reis, Leandro Lima, Enrique, Juliano Cazarré, Amaury Lorenzo também estão escalados.

Marca estreia de Belo nos folhetins e retorno do rapper Xamã após sucesso em "Renascer" (2022). André Mattos, Gabriela Medvedovski, Juliana Alves, Augusto Madeira, Julio Rocha, Guthierry Sotero, Pedro Ogata, Luiza Rosa, Vinicius Teixeira, Luciana Paes, Otávio Müller, Rejane Faria e Vinicius Soares completam o elenco.

Nas redes, o público vibrou com o teaser e exaltou o elenco, incluindo o cantor Belo.

Belo de peruca estrelando uma novela, estou vivendo o melhor tempo de minha vida. -- Hugo Gomes (@HuGo2xmes) September 24, 2025

Acho que essa novela vai ser muito boa e o principal: não é remake. Do nada na chamada o Belo aparecendo KKKKKKKKK sabia nem que ele era ator #TrêsGraças -- Mari. (@comentxmari) September 24, 2025

Essa chamada da nova novela das nove está babado

Amei e estou ansiosa



Louca pra assistir meu ídolo atuando #tresgraças #Belo -- Vanessinha ✨ (@VanessiinhaS) September 24, 2025