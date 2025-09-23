Família de Oruam diz que ele está sendo 'esquecido atrás das grades'

Oruam está preso há mais de dois meses. Em novo comunicado divulgado à imprensa, a família do rapper pede a liberdade dele e diz que não há "provas concretas" que justifiquem a detenção.

O que aconteceu

Os familiares dizem viver um pesadelo. "Ver alguém que sempre trabalhou pela sua música, pelo seu público e pela sua trajetória ser tratado como culpado sem que exista qualquer comprovação é uma dor que não pode ser descrita em palavras", diz trecho do texto.

Mauro está sendo esquecido propositalmente atrás das grades, como se fosse mais um número no sistema prisional. Mas ele não é. Ele é um jovem artista, um ser humano, um irmão, um filho e tem uma família inteira que sofre com ele a cada dia que passa. Lucca, irmão de Oruam

A carta pede justiça. "Não aceitaremos o silêncio diante dessa injustiça. Não aceitaremos que ele seja mantido encarcerado sem provas. Não vamos nos calar. Oruam merece justiça, merece ser ouvido, merece ter sua vida devolvida. Pedimos à imprensa, à sociedade e às autoridades: olhem para este caso com seriedade, responsabilidade e humanidade. Não podemos permitir que um inocente seja destruído pelo descaso. Liberdade para Oruam. Justiça já", diz Lucca.

A mãe de Oruam também lamentou a prisão. "Não existe dor maior do que ver um filho preso sem provas concretas, enquanto verdadeiros criminosos continuam soltos. Carrego comigo a fé e a esperança de que a justiça será feita e de que meu filho voltará a fazer o que sempre fez: transformar dor em arte, através da sua música e da sua voz".

S into um peso enorme de injustiça, o sofrimento tem sido enorme, mas também a força de todas as mães que já passaram ou passam por essa mesma luta. Meu filho não é só um número dentro do sistema, ele é um ser humano, um artista, um filho amado. Márcia Gama, mãe de Oruam

Márcia tem esperança de o filho ser inocentado. "A minha esperança é que a verdade venha à tona e que Mauro possa sair pela porta da frente, com a cabeça erguida, mostrando que nenhum cárcere pode aprisionar o talento, a dignidade e o orgulho de quem nunca desistiu de sonhar".

Prisão

Oruam está preso desde 22 de julho. Ele foi detido após entrar em conflito com policiais que foram até a casa dele, no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cumprir mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estava no endereço.

Desde então, a defesa do rapper tem pedido à Justiça habeas corpus para que ele responda em liberdade. Entretanto, a 4º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, indeferiu o pedido nesta quinta-feira.

Tribunal alegou que a prisão de Oruam é necessária para "garantir a ordem pública, resguardar a paz social e a tranquilidade social". Defesa rebateu decisão do Tribunal e afirmou que a denúncia apresentada contra o rapper foi "fabricada" de modo a "induzir ao erro" desde o início do processo.