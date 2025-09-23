Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Candinho (Sérgio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
Candinho (Sérgio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 11h53

Mais uma vez, Candinho (Sérgio Guizé) mostrará preocupação com Samir (Davi Malizia) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Porém, não adiantará nada. Entenda a seguir.

O que vai acontecer

Candinho conta a Samir que pediu para Sabiá investigar o paradeiro de seu pai. Algumas cenas depois, Candinho e Samir garantem a Celso que encontrarão o pai do menino.

Fato é que a promessa de Candinho não será cumprida tão cedo. Ele e Samir só descobrirão que são pai e filho no final de "Êta Mundo Melhor!".

Relacionadas

Quem é a nova aliada de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!': 'Mulher misteriosa'

Ator mirim de novela da Globo tem crise, é internado e passa por cirurgia

Ele não merece: filho de Dita passará por sofrimento em 'Êta Mundo Melhor!'

Ainda nesta terça, Zulma abriga Carmem para não ser chantageada. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra.

Já Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário. Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai.

Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

Ator de 'Ted' aconselha personagem: 'É legal, mas para de fumar maconha'

Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Viih Tube sobre tomar suplemento para aumentar libido: 'Não queria namorar'