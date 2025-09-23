'Êta Mundo Melhor!' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Topo

Celso (Rainer Cadete) em "Êta Mundo Melhor" - Manoella Mello/Globo
Celso (Rainer Cadete) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Zulma abriga Carmem para não ser chantageada. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra. Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário. Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai. Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Candinho conta a Samir que pediu para Sabiá investigar o paradeiro de seu pai. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada. Candinho e Samir garantem a Celso que encontrarão o pai do menino.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

