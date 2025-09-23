A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

A ausência de transmissão ao vivo em A Fazenda 17 gerou confusão e frustração entre público e elenco, afirmam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

O programa da Record alimentou expectativas de uma dinâmica ao vivo na segunda-feira, mas não entregou o prometido. Para os comentaristas, a falha de comunicação prejudica o engajamento do público e expõe problemas na produção.

Foi um erro grave de comunicação, né? E aí, quando o elenco fica falando sobre isso, especulando e criando teorias, expõe esse erro da produção. E o que eu acho que é mais grave ainda é que eles estão lá dentro, pode até às vezes ser engraçado, entretenimento, eles estão pirando, estão criando teorias. Mas o pior é quando o público também fica confuso. Bárbara Saryne

Chico Barney aponta que a edição de segunda-feira foi pensada para a TV aberta, sem considerar quem acompanha pelo streaming. Segundo ele, a apresentadora Adriane Galisteu reforçou a expectativa de algo inédito, mas a promessa não se cumpriu.

A galera achou que segunda-feira teria uma dinâmica e foi uma falha de comunicação da produção do programa. Durante a gravação do jogo dos apontamentos do Tribunal Rural, a Galisteu se comportou como se tivesse na segunda-feira. Por quê? Porque eles pegam aqueles picotes lá e transmitem no programa de segunda-feira. É um negócio pensado não para o Record Plus, mas para a TV aberta. Só isso eu já acho muito louco. Tem sempre essa cronologia defasada da Record. Chico Barney

