A Fazenda 17: equipe de Rayanne diz que irá processar Carol por inverdades

A equipe de Rayane Figliuzzi, 27, informou que entrará com uma ação contra Carol Lekker, 27, em virtude das acusações por estelionato.

O que aconteceu

Figliuzzi e Lekker tiveram uma forte discussão, na manhã de hoje, em A Fazenda 17 (Record). A participante do Miss Bumbum 2022 aproveitou o entreveiro para mencionar o passado da namorada de Belo.

"Quem tem a ficha suja aqui, cheia de crimes, é você. Quando você falar me chamar de suja, lembre-se que quem tem passagens pela polícia aqui é você", disparou Carol.

Em nota enviada para Splash, a equipe de Rayane tratou de esclarecer a situação judicial da peoa. " Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada. Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada."

Eles também acusam Lekker de "difamar a imagem de Rayanne com mentiras em rede nacional". Dessa forma, será ajuizada uma ação contra a ex-participante do Miss Bumbum.

Informamos que será movida ação judicial contra Carol Lekker, em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional.

Equipe de Rayane Figliuzzi

Veja a nota da equipe de Rayane Figliuzzi na íntegra:

Diante das declarações feitas pela participante do reality show Carol Lekker, esclarecemos que Rayane Figliuzzi responde a um processo de estelionato ainda em andamento. Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada.

Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada.

Outro ponto importante: não existem registros fotográficos de Rayane Figliuzzi no interior da delegacia. As imagens que têm circulado em alguns veículos e redes sociais não retratam a realidade, já que em nenhuma delas a sua presença é constatada.

A defesa de Rayane Figliuzzi segue acompanhando de perto todas as informações falsas e ataques difamatórios que vêm sendo disseminados. Qualquer pessoa ou veículo que insista em associar a sua imagem a fatos mentirosos responderá judicialmente, seja em meios televisivos, impressos, radiofônicos ou digitais.

Por fim, informamos que será movida ação judicial contra Carol Lekker, em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional. Ficou claro que Carol aguardou o último dia de sua permanência no programa, já prevista por ser infiltrada, para provocar Rayane Figliuzzi de todas as formas, incentivando um embate físico e tentando induzi-la a perder o controle e ser eliminada do reality.