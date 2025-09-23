Acusações de crime e suposta agressão: entenda a treta Rayane x Carol

Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma discussão acalorada envolvendo acusações durante a manhã de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A confusão começou por conta de afazeres da casa e por Rayane estar dormindo em uma cama sozinha desde o início do programa. "Carol, você lavou a louça algum dia?", perguntou Rayanne. "Eu limpo quando eu quiser! Você não manda em mim não", rebateu Carol.

Rayane afirmou que Carol está há sete dias sem realizar os afazeres da casa e a discussão pesou.

Carol acusou Rayane de encostar a mão nela - o que configuraria agressão. "Tira a mão da minha cara! Você acha que você é a princesinha aqui? Você não é a princesinha não, querida. Falou que não ia descer da cama e agora vem militar"

Rayane rebateu. "Não ia mesmo não, sou fazendeira. Quando você for vai ser o mesmo. Então não reclama". A Miss Bumbum não deixou barato e respondeu: "Baixa, subterrânea!". "Você, né? Nem fala a minha língua direito, para de xingar, baixa!", respondeu a namorada de Belo.

Carol afirmou que que Rayane só está em A Fazenda por ser namorada do cantor. "Eu tô com o meu nome e não com o nome dos outros nas costas. Como Jojo falou, vai ser sempre lembrada como a ex".

A Miss Bumbum ainda alfinetou Rayane. "Você falou que eu era suja, mas quem tem passagem na polícia aqui é você, queridinha. Tira o 'nada consta' o meu e o seu e compara."

Nas redes sociais, os fãs do programa se dividiram, alguns pedindo a expulsão de Rayane e outros a expulsão de Carol, alegando que a Miss Bumbum também encostou na empresária. Até o momento, a Record não se pronunciou sobre a treta, mas Carol, como infiltrada, deve deixar o jogo no programa ao vivo.

Equipe de Rayane se pronuncia

Em nota enviada para Splash, a equipe de Rayane tratou de esclarecer a situação judicial da peoa. " Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada. Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada."

Eles também acusam Lekker de "difamar a imagem de Rayanne com mentiras em rede nacional". Dessa forma, será ajuizada uma ação contra a ex-participante do Miss Bumbum.

Informamos que será movida ação judicial contra Carol Lekker, em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional.

Equipe de Rayane Figliuzzi

Veja a nota da equipe de Rayane Figliuzzi na íntegra:

Diante das declarações feitas pela participante do reality show Carol Lekker, esclarecemos que Rayane Figliuzzi responde a um processo de estelionato ainda em andamento. Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada.

Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada.

Outro ponto importante: não existem registros fotográficos de Rayane Figliuzzi no interior da delegacia. As imagens que têm circulado em alguns veículos e redes sociais não retratam a realidade, já que em nenhuma delas a sua presença é constatada.

A defesa de Rayane Figliuzzi segue acompanhando de perto todas as informações falsas e ataques difamatórios que vêm sendo disseminados. Qualquer pessoa ou veículo que insista em associar a sua imagem a fatos mentirosos responderá judicialmente, seja em meios televisivos, impressos, radiofônicos ou digitais.

Por fim, informamos que será movida ação judicial contra Carol Lekker, em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional. Ficou claro que Carol aguardou o último dia de sua permanência no programa, já prevista por ser infiltrada, para provocar Rayane Figliuzzi de todas as formas, incentivando um embate físico e tentando induzi-la a perder o controle e ser eliminada do reality.