'Achava que era personagem': affair de Dudu revela como ele é fora da TV

Dudu Camargo mostra um lado carinhoso, gentil e reservado fora da TV, conta Suyane Pessoa, jornalista e affair do apresentador, no Central Splash, do Canal UOL.

Ela disse para Chico Barney e Bárbara Saryne que os dois compartilham hobbies simples, como sair para jantar e provar novos pratos. Suyane conta que foi uma das últimas pessoas a ver Dudu antes do confinamento no reality. Ela destaca que os dois nunca colocaram rótulo na relação, preferindo manter a privacidade enquanto ele está em A Fazenda.

A gente nunca colocou rótulo, sabe? E eu acho até meio assim, ficar falando de A, B, C, enquanto ele, Dudu, não se posicionou, tá lá dentro, nunca falou sobre o assunto. Então foi isso que eu disse e é isso.

Quando falei isso, a gente não é hipócrita, a gente sabe quando um participante entra num reality, as pessoas começam a procurar mais sobre a vida dele e tudo. [...] Eu disse que a gente tem, sim, uma relação diferenciada, que a gente tem uma relação íntima, de cumplicidade e tudo. Acredito que fui a última pessoa que viu o Dudu, assim, exceto a família dele, né, que viu mesmo por último. Mas foi tipo, eu tava jantando com o Dudu na segunda-feira e na terça-feira ele já não tava mais com a gente.

Ela detalha que conheceu um Dudu diferente do personagem polêmico da TV. Para ela, ele é querido entre amigos, divertido e caseiro. Suyane reforça que ambos gostam de dividir pratos nos restaurantes, aproveitando pequenos momentos juntos.

"O nosso hobby preferido era sair pra jantar. Então a gente sempre faz, a gente sempre... ir em restaurantes diferentes pra ficar provando um prato ali, outro prato acolá. A gente tinha mania de dividir o mesmo prato, inclusive. Eu pedia um, ele pedia outro, a gente dividia no meio."

O Dudu pra mim é uma pessoa sensacional, inteligentíssimo. É um menino super inteligente, muito observador, que tem carinho pelas pessoas, que tem gratidão, que é gentil, que sabe tratar o próximo, sabe? Que sabe reconhecer também ali o próximo. Então assim, ele é uma pessoa muito querido, realmente. [...] Ele é muito divertido. Ele é um menino muito caseiro.

Por fim, ela conta que achava que Dudu era só um personagem, mas que, com a convivência, percebeu que o jeito dele é autêntico e que a gratidão faz parte de quem ele é.

Sempre, é tempo. É dele. É dele aquilo ali. Eu quando conheci ele, assim que conheci, eu também pensava que era um personagem. Eu pensava, gente, não é possível que a pessoa seja assim. É óbvio que ele tá se fazendo. Mas não com a convivência. Acho que aquilo ali já tá dentro dele. É dentro do nada. Ele fala assim o dia inteiro. Ele fala assim. Acho que já faz parte dele mesmo, sabe? E é impressionante a gratidão que ele tem.

