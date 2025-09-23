Topo

'Dona de Mim' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Kami (Giovanna Lancelotti) e Leo (Clara Moneke) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Kami (Giovanna Lancelotti) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

