Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

O cantor Diogo Melim e sua esposa, a influenciadora Nanda Caroll, foram vítimas de um assalto à mão armada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17).

O que aconteceu

Eles afirmam que voltavam de uma festa quando o seu carro foi abordado por oito criminosos. "Tem um pedaço da [Avenida] Lúcio Costa, aqui na Barra da Tijuca, que tem radar. A gente teve que reduzir a velocidade por causa do radar e apareceram quatro motos, oito bandidos. A gente contou duas ou três armas", relata Diogo num vídeo postado ontem no Instagram.

Os ladrões colocaram uma arma no vidro do carro e exigiram que eles saíssem do veículo. Diogo conta que, a princípio, não quis sair porque ficou com medo de os criminosos tentarem sequestrar sua esposa: "Só saí quando eu entendi que ela também ia sair do veículo".

Além do carro, os criminosos levaram as alianças do casal, o celular de Diogo e os óculos inteligentes de Nanda. A influenciadora conseguiu esconder seu celular num bolso da jaqueta, mas lamentou: "Foi muito ruim, eu estou há três meses aqui e isso acaba trazendo um trauma muito grande".

Pelo menos a gente estava sem criança no carro, sem a minha filha. Não tivemos nenhum trauma físico, mas o psicológico é difícil de lidar. Diogo Melim

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso está sob investigação. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).