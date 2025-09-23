Topo

Entretenimento

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

do UOL

De Splash, em São Paulo

23/09/2025 11h11Atualizada em 23/09/2025 12h01

O cantor Diogo Melim e sua esposa, a influenciadora Nanda Caroll, foram vítimas de um assalto à mão armada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17).

O que aconteceu

Eles afirmam que voltavam de uma festa quando o seu carro foi abordado por oito criminosos. "Tem um pedaço da [Avenida] Lúcio Costa, aqui na Barra da Tijuca, que tem radar. A gente teve que reduzir a velocidade por causa do radar e apareceram quatro motos, oito bandidos. A gente contou duas ou três armas", relata Diogo num vídeo postado ontem no Instagram.

Os ladrões colocaram uma arma no vidro do carro e exigiram que eles saíssem do veículo. Diogo conta que, a princípio, não quis sair porque ficou com medo de os criminosos tentarem sequestrar sua esposa: "Só saí quando eu entendi que ela também ia sair do veículo".

Relacionadas

'Produção só pode olhar nos olhos': os bastidores de Largados e Pelados

Acusada de estelionato, Rayane tem permissão de juiz para ficar na Fazenda

Maiara treina de madrugada em hotel luxuoso: 'Fazer esse braço crescer'

Além do carro, os criminosos levaram as alianças do casal, o celular de Diogo e os óculos inteligentes de Nanda. A influenciadora conseguiu esconder seu celular num bolso da jaqueta, mas lamentou: "Foi muito ruim, eu estou há três meses aqui e isso acaba trazendo um trauma muito grande".

Pelo menos a gente estava sem criança no carro, sem a minha filha. Não tivemos nenhum trauma físico, mas o psicológico é difícil de lidar. Diogo Melim

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso está sob investigação. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

Ator de 'Ted' aconselha personagem: 'É legal, mas para de fumar maconha'

Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Bon Jovi conta como virou um avô coruja: É loucura, mas é maravilhoso!

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Viih Tube sobre tomar suplemento para aumentar libido: 'Não queria namorar'