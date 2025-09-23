Topo

A Fazenda: Adriane Galisteu revela destino dos infiltrados Carol e Matheus

A Fazenda 17: Adriane Galisteu fala de dinâmica dos infiltrados - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Adriane Galisteu fala de dinâmica dos infiltrados Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

23/09/2025 00h09

Durante a edição de hoje de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu confirmou que a dinâmica dos infiltrados acaba amanhã, com a saída de Matheus e Carol da sede.

O que aconteceu

Ao fim da edição, Galisteu anunciou que os dois deixarão a sede amanhã. "Amanhã mesmo, os dois se despedem do programa e viram stand-by."

O fim da dinâmica acontecerá com a votação de todos os peões sobre a identidade dos infiltrados. Se cinco ou mais pessoas votarem em Carol ou Matheus, eles são considerados descobertos.

Se Carol ou Matheus forem descobertos, os peões que votaram neles como infiltrados ganharão um prêmio de R$ 50 mil, que será dividido igualmente entre todos que votaram. Caso contrário, os infiltrados irão embolsar a quantia.

Carol e Matheus se tornarão reservas da temporada. Eles se tornarão peões oficialmente se alguma desistência ou expulsão acontecer no programa até certa altura do jogo, não revelada.

Nas redes sociais, um movimento para que os dois continuassem no programa aconteceu durante todo o dia. A tag "Carelli, deixa os infiltrados" foi uma das mais comentadas na rede X (antigo Twitter).

