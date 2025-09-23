Topo

Entretenimento

De top e saia longa, Rafa Kalimann exibe barriguinha de grávida

Rafa Kalimann espera uma filha do cantor Nattan - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann espera uma filha do cantor Nattan Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash

23/09/2025 13h49

Rafa Kalimann, 32, posou nas redes sociais exibindo a barriguinha de grávida.

O que aconteceu

Na imagem, a influenciadora digital aparece usando um top e uma saia longa. O registro foi publicado por ela nos stories de seu Instagram, seguido por mais de 21 milhões de pessoas.

Relacionadas

Karol Lannes lembra exposição de pais gays: 'Grandes traumas que tenho'

Justin Bieber exibe corpo tatuado ao usar cueca branca molhada

Gordão da XJ alcança meta para bariátrica após emagrecer mais de 115 kg

Rafa será mãe de uma menina, que se chamará Zuza. Ela está por volta do sexto mês de gestação, e o parte tem previsão de acontecer entre o fim de dezembro e o começo de janeiro de 2026.

A criança é fruto de seu relacionamento com o cantor Nattan, 27. Os dois assumiram relacionamento em dezembro do ano passado.

rafa kalimann - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Gêmeos de Clara Maia enfrentaram complicação rara: 'Exames eram perfeitos'

Andressa Urach grava vídeo adulto com a própria irmã: 'Cena ficou incrível'

Netflix fecha parceria com cervejaria 'mãe' da Ambev

Ana Clara rebate críticas por pai ser motorista de aplicativo: 'Digníssimo'

Roteirista de 'O Urso' é algemado em trem após mulher reclamar de postura

Família de Oruam diz que ele está sendo 'esquecido atrás das grades'

De top e saia longa, Rafa Kalimann exibe barriguinha de grávida

Virginia revela propósito de ficar sem açúcar e celular aos domingos

Caso D4vd: polícia acha vídeo do cantor com adolescente encontrada morta em carro

Final mais aguardado: veja como é a cena da morte de Diná em 'A Viagem'

Carol parte para cima de Rayane em 'A Fazenda': 'Tira a mão da minha cara'