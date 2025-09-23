De top e saia longa, Rafa Kalimann exibe barriguinha de grávida

Rafa Kalimann, 32, posou nas redes sociais exibindo a barriguinha de grávida.

O que aconteceu

Na imagem, a influenciadora digital aparece usando um top e uma saia longa. O registro foi publicado por ela nos stories de seu Instagram, seguido por mais de 21 milhões de pessoas.

Rafa será mãe de uma menina, que se chamará Zuza. Ela está por volta do sexto mês de gestação, e o parte tem previsão de acontecer entre o fim de dezembro e o começo de janeiro de 2026.

A criança é fruto de seu relacionamento com o cantor Nattan, 27. Os dois assumiram relacionamento em dezembro do ano passado.