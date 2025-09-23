Topo

A comovente aparição de James Van Der Beek no reencontro de Dawson's Creek

James Van Der Beek em aparição virtual no evento beneficente da série Dawson's Creek Imagem: Reprodução Instagram
James Van Der Beek, 48, eterno Dawson Leery, apareceu de forma inesperada na aguardada reunião beneficente de Dawson's Creek, realizada no Richard Rogers Theatre, em Nova York nesta segunda-feira (22). A série fez sucesso nos anos 1990.

O que aconteceu

Embora não tenha conseguido comparecer pessoalmente, o ator gravou um vídeo para agradecer aos fãs e ao elenco pela mobilização — e ainda brincou ao apresentar seu substituto no palco: ninguém menos que Lin-Manuel Miranda, 45, criador do musical "Hamilton".

Tenho esperado por esta noite durante meses e meses, desde que o meu anjo Michelle Williams disse que estava organizando tudo. Não consigo acreditar que não estou aí. Não consigo acreditar que não vou ver os meus colegas de elenco, o meu lindo elenco, pessoalmente, James Van Der Beek.

Em um post no Instagram compartilhado no domingo (21), Van Der Beek explicou que contraiu dois vírus estomacais que o impediram de viajar para o evento beneficente. A solução foi convocar Miranda, que ele mesmo descreveu como um verdadeiro "upgrade" aos olhos dos filhos. "Em Dawson's Creek, eu tinha um substituto, mas aqui temos um problema... então pensamos em encontrar alguém que nunca tivesse sido substituto neste teatro antes", disse.

No evento, sua esposa Kimberly e os seis filhos do casal subiram ao palco junto com o elenco para cantar "I Don't Want To Wait", de Paula Cole, a icônica música de abertura da série. Dirigida por Jason Moore, ex-integrante de Dawson's Creek, e produzida por antigos colaboradores da série, como Kevin Williamson e Greg Berlanti, a noite foi um misto de nostalgia, emoção e solidariedade.

O encontro reuniu nomes que marcaram a TV nos anos 1990: Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps, Kerr Smith, Meredith Monroe, entre outros. O grupo releu ao vivo o episódio piloto da série, exibida originalmente entre 1998 e 2003, em um evento que tinha duas causas centrais: apoiar a organização F Cancer e ajudar o próprio Van Der Beek, diagnosticado no ano passado com câncer colorretal em estágio 3.

Desde novembro de 2024, quando anunciou o diagnóstico, Van Der Beek tem falado abertamente sobre o enfrentamento da doença. Em entrevista à People em 2024 ele disse que o início foi assustador e avassalador, mas o apoio da esposa e dos filhos tem sido fundamental. O ator também reforçou a importância de manter a esperança: "Milagres acontecem — e acontecem o tempo todo. Seja gentil consigo mesmo. Você consegue."

