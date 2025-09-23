Cantor muda de casa após corpo de adolescente ser encontrado em seu carro

O cantor D4vd, em cujo carro a polícia encontrou o corpo de uma adolescente de 15 anos, quebrou seu contrato de aluguel em Hollywood.

O que aconteceu

A quebra de contrato aconteceu dias após a polícia entrar no imóvel. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no dia 17 de setembro, uma semana após o corpo de Celeste Rivas ser encontrado num Tesla registrado no nome de D4vd e abandonado a alguns quarteirões da casa.

Os policiais apreenderam vários objetos e fizeram uma busca por manchas de sangue na casa. Segundo o TMZ, a operação durou 12 horas e a polícia usou luminol para procurar vestígios de sangue no chão, em móveis e até nos ralos.

Um vídeo de D4vd e Celeste foi encontrado no computador do músico. Trata-se da gravação de uma live que os dois fizeram juntos, respondendo perguntas de fãs. A princípio, o TMZ noticiou que havia sido encontrada uma foto íntima dos dois — mas, depois, o site voltou atrás e afirmou que a foto havia sido gerada por inteligência artificial.

O imóvel foi alugado no mesmo mês em que Celeste Rivas desapareceu pela primeira vez. Ela foi dada como desaparecida em fevereiro de 2024, mas retornou para casa e desapareceu novamente em maio.

O contrato estava no nome de Josh Marshall, empresário de D4vd. O aluguel do imóvel de quatro quartos custava US$ 20 mil por mês.

O proprietário diz que eles decidiram quebrar o contrato por conta das "circunstâncias". Ao Daily Mail, Mladen Trifunovic afirmou: "Eles vão se mudar essa semana, o carreto da mudança vai chegar em breve". E acrescentou: "Tudo foi um grande choque, ainda estou tentando processar tudo. Estou ansioso para que essa história se encerre, é muito perturbador".

Investigações em andamento

Apesar do mandado de busca e apreensão, D4vd não foi indiciado. Os policiais confirmaram que o mandado de busca e apreensão é parte da investigação sobre o desaparecimento e a morte de Celeste.

A mãe de Celeste afirma que ela tinha um namorado chamado "David". Ao TMZ, ela afirmou também que Celeste e D4vd tinham a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.

D4vd cancelou um show após o corpo ser identificado. Segundo o mesmo portal, ele tinha um show marcado hoje em Seattle, mas não se apresentará.

Segundo as autoridades, o corpo estava no porta-malas dianteiro do carro, envolto em um saco. Os policiais fizeram a descoberta após receberem a denúncia de que o carro estava exalando um odor muito forte.

Após o carro ser encontrado, um representante do músico disse que ele estava cooperando com as autoridades. "D4vd foi informado do que aconteceu. Ele está em turnê, mas está cooperando plenamente com as autoridades", dizia a nota enviada a veículos estrangeiros.

D4vd é uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.