Corpo de Anne Marie, filha de Schynaider, é velado hoje em SP

Anne Marie, filha de Schynaider Moura Imagem: Reprodução/Instagram
23/09/2025 08h00Atualizada em 23/09/2025 08h57

O velório de Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, acontece hoje a partir das 9h, no cemitério Morumbi, em São Paulo. O sepultamento acontece na sequência, ao 12h.

A adolescente morreu na madrugada de domingo, aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Cardiopatia e transplante

Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador, que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.

