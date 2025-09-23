Claudia Cardinale, musa de Fellini e do cinema italiano, morre aos 87 anos

Estrela do cinema italiano, Claudia Cardinale, morreu hoje, aos 87 anos, perto de Paris, "na presença de seus filhos". A informação foi enviada à AFP por sua agente, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Ela nos deixa o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto como pessoa quanto como artista.

Laurent Savry, agente de Claudia Cardinale, em mensagem enviada à AFP.

Claudia Cardinale tornou-se um símbolo do cinema italiano pela sua notável carreira no cinema e no teatro. Nascida na Tunísia em uma família de origem siciliana, a artista ingressou no mundo da atuação em 1957, após vencer um concurso de beleza que lhe concedeu uma viagem para o Festival de Cinema de Veneza.

Foi educada em uma escola de língua francesa e, por isso, sua voz precisou ser dublada em seus primeiros papéis no cinema italiano.

Claudia Cardinale, em visita ao Brasil Imagem: Francisco Cepeda/AgNews

Na vida pessoal, Cardinale enfrentou uma gravidez secreta no início da carreira, que, segundo ela, resultou de um relacionamento abusivo. A atriz deu à luz a Patrick em Londres, em 1958, mas apresentava-o publicamente como seu irmão mais novo, enquanto ele era criado por seus pais.

Em 1963, Claudia Cardinale alcançou fama internacional ao estrelar "8½" de Federico Fellini. No mesmo ano, consagrou-se atuando ao lado de Burt Lancaster no clássico "O Leopardo".

Como atriz em Hollywood, esteve em grandes filmes, a comédia "A Pantera Cor de Rosa", dirigida por Blake Edwards, de 1963,, e "Era Uma Vez no Oeste", de Sergio Leone, de 1968.